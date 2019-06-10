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18:09

Ford представил компактный электрический кроссовер

Новинка выйдет на китайский рынок во втором половине 2019 года

В Китае состоялась презентация электрической версии кроссовера Ford Territory. Модель разработана совместно с партнером американской марки Jiangling Motors Corporation и представляет собой перелицованный бюджетник Yusheng S330.
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В официальном пресс-релизе китайское представительство Ford пишет, что кроссовер предназначен для проживающих в крупных городах молодых семей. Без подзарядки автомобиль проезжает до 360 километров по циклу NEDC. Для отделки салона используется крашеный пластик, вставки «под карбон», полированный металл и перфорированная кожа. Элементы на руле, дверях и передней панели сделаны из мягкого материала.

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В оснащение Ford Territory EV входит цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, широкий набор активных систем безопасности и электронных помощников, медиасистема с 10-дюймовым экраном и распознаванием естественной речи — с помощью голоса можно управлять навигацией, климат-контролем и положением кресла. Продажи электрокара начнутся во второй половине этого года.

Обычный, не батарейный Territory оснащается турбомотором 1.5 GTDi от Yusheng, который переименован в EcoBoost и дефорсирован со 163 до 145 лошадиных сил. Привод — только передний. Позже, помимо электрической модификации, в линейке появится подключаемый гибрид.

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