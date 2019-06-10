Ford представил компактный электрический кроссовер

В официальном пресс-релизе китайское представительство Ford пишет, что кроссовер предназначен для проживающих в крупных городах молодых семей. Без подзарядки автомобиль проезжает до 360 километров по циклу NEDC. Для отделки салона используется крашеный пластик, вставки «под карбон», полированный металл и перфорированная кожа. Элементы на руле, дверях и передней панели сделаны из мягкого материала.