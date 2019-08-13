Американка вживила в руку ключ от Tesla — видео

Жительница Техаса Эми Дансби решила внедрить в свой организм RFID-метку от электромобиля Tesla Model 3. Американка давно увлекается биохакингом и несколько лет назад уже вживила в руку чип-ключ от своего дома. Оказалось, что записать карту-ключ от Tesla на имеющуюся метку нельзя и Дансби пришлось решиться на новое хирургическое вмешательство.