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14:44

Американка вживила в руку ключ от Tesla — видео

Операция прошла успешно и теперь девушка может пользоваться электрокаром без брелока

© Amie DD, youtube.com
Жительница Техаса Эми Дансби решила внедрить в свой организм RFID-метку от электромобиля Tesla Model 3. Американка давно увлекается биохакингом и несколько лет назад уже вживила в руку чип-ключ от своего дома. Оказалось, что записать карту-ключ от Tesla на имеющуюся метку нельзя и Дансби пришлось решиться на новое хирургическое вмешательство.

Чтобы получить чип от Tesla, Дансби пришлось растворить штатный ключ-карту в ацетоне, а затем заключить пластину в биополимерный раствор. Процессом инсталляции механизма в предплечье блогер поделилась на youtube-канале Amie DD.

Компания Tesla предусмотрела несколько способов разблокировки электрокаров: попасть в салон Model 3 можно, воспользовавшись смартфоном, миниатюрным брелоком или пластиковой картой с RFID-чипом. Теперь ключа-карты у Эми Дансби нет: девушка сможет управлять автомобилем безо всяких девайсов, ведь необходимые метки вживлены в её тело.

Источник: Канал Amie DD