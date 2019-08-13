Американка вживила в руку ключ от Tesla — видео

Чтобы получить чип от Tesla, Дансби пришлось растворить штатный ключ-карту в ацетоне, а затем заключить пластину в биополимерный раствор. Процессом инсталляции механизма в предплечье блогер поделилась на youtube-канале Amie DD.
Компания Tesla предусмотрела несколько способов разблокировки электрокаров: попасть в салон Model 3 можно, воспользовавшись смартфоном, миниатюрным брелоком или пластиковой картой с RFID-чипом. Теперь ключа-карты у Эми Дансби нет: девушка сможет управлять автомобилем безо всяких девайсов, ведь необходимые метки вживлены в её тело.