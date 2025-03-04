Tesla на автопилоте заработала семь штрафов за одну поездку

Tesla на автопилоте заработала семь штрафов за одну поездкуКитайские системы автономного вождения продемонстрировали лучший результат
Tesla Model Y на автопилоте постоянно заезжала на велосипедные полосы, нарушала дорожную разметку, а также проезжала по прямой в рядах, предназначенных только для поворотов. За одну поездку блогер получил семь штрафов за нарушения правил дорожного движения в Пекине.
В ходе сравнения автопилотов Tesla Model Y потребовал 24 вмешательств со стороны водителя и допустила 34 нарушения. В то же время беспилотной системе китайского электрокроссовера Li L7 понадобилось девять вмешательств и, как следствие, 14 нарушений. У Aito M9 эти показатели составили 12 и 14.
Автопилот Full Self-Driving работает на территории Китая сравнительно недавно. Система автономного вождения совершенствуется, набирая массив данных. Со временем беспилотный функционал Tesla станет работать в КНР точнее.
В 2023 году система беспилотного вождения Tesla заняла седьмое место в рейтинге автопилотов. Лучше всего показали себя автоматизированные системы Ford и General Motors.