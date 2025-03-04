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Опубликовано 04 марта 2025, 20:20
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Tesla на автопилоте заработала семь штрафов за одну поездку

Китайские системы автономного вождения продемонстрировали лучший результат
Tesla Model Y в беспилотном режиме семь раз нарушила ПДД во время поездки по Пекину. Испытания сразу несколько автопилотов провел китайский автоблогер Чэнь Чжэнь. Помимо фирменной системы Full Self-Driving (FSD) от «Теслы», китайские специалисты проверили работоспособность автономных технологий электрокаров Li Auto и Aito. По результатам испытаний американский автопилот показал худший результат.
Tesla на автопилоте заработала семь штрафов за одну поездку
© Tesla
Анастасия Мельник

Tesla Model Y на автопилоте постоянно заезжала на велосипедные полосы, нарушала дорожную разметку, а также проезжала по прямой в рядах, предназначенных только для поворотов. За одну поездку блогер получил семь штрафов за нарушения правил дорожного движения в Пекине.

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В ходе сравнения автопилотов Tesla Model Y потребовал 24 вмешательств со стороны водителя и допустила 34 нарушения. В то же время беспилотной системе китайского электрокроссовера Li L7 понадобилось девять вмешательств и, как следствие, 14 нарушений. У Aito M9 эти показатели составили 12 и 14.

Автопилот Full Self-Driving работает на территории Китая сравнительно недавно. Система автономного вождения совершенствуется, набирая массив данных. Со временем беспилотный функционал Tesla станет работать в КНР точнее.

В 2023 году система беспилотного вождения Tesla заняла седьмое место в рейтинге автопилотов. Лучше всего показали себя автоматизированные системы Ford и General Motors.

Источник:Shine
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Tesla
#Model Y