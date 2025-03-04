Tesla на автопилоте заработала семь штрафов за одну поездку

В ходе сравнения автопилотов Tesla Model Y потребовал 24 вмешательств со стороны водителя и допустила 34 нарушения. В то же время беспилотной системе китайского электрокроссовера Li L7 понадобилось девять вмешательств и, как следствие, 14 нарушений. У Aito M9 эти показатели составили 12 и 14.

Автопилот Full Self-Driving работает на территории Китая сравнительно недавно. Система автономного вождения совершенствуется, набирая массив данных. Со временем беспилотный функционал Tesla станет работать в КНР точнее.