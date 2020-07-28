Новое поколение автопилота Tesla впервые испытали на сложной трассе

Большинство участков трассы автопилот Tesla проехал самостоятельно, без каких либо проблем. Однако несмотря на то, что маршрут электрокара специалисты внесли в базу системы автономного вождения заранее, в некоторых случаях, водителю пришлось помочь автопилоту избежать аварийных ситуаций.

Основную сложность у автопилота вызвала двухполосная извилистая дорога со сложной разметкой, которая менялась в зависимости от конкретного участка трассы. Во время передвижения, автономная система несколько раз критически приблизилась к разделительной полосе. При этом электромобиль не сбрасывал скорость. Если бы водитель вовремя не вмешался в систему управления, самостоятельно выполнив подруливание, Tesla оказалась бы на встречной полосе.