Новое поколение автопилота Tesla впервые испытали на сложной трассе

Большинство участков трассы автопилот Tesla проехал самостоятельно, без каких либо проблем. Однако несмотря на то, что маршрут электрокара специалисты внесли в базу системы автономного вождения заранее, в некоторых случаях, водителю пришлось помочь автопилоту избежать аварийных ситуаций.
Основную сложность у автопилота вызвала двухполосная извилистая дорога со сложной разметкой, которая менялась в зависимости от конкретного участка трассы. Во время передвижения, автономная система несколько раз критически приблизилась к разделительной полосе. При этом электромобиль не сбрасывал скорость. Если бы водитель вовремя не вмешался в систему управления, самостоятельно выполнив подруливание, Tesla оказалась бы на встречной полосе.
Видео: Tesla Driver
Илон Маск, в свою очередь, утверждает, что каждый день использует технологию автономного вождения при поездках на работу. Однако маршрут, по которому передвигается глава американской корпорации, хорошо изучен и на нем не возникает аварийных ситуаций. Нынешняя система является уже пятой версией автопилота Tesla. После испытаний специалисты направят ее на очередную доработку.
На прошлой неделе на шоссе в США произошла авария с участием внедорожника Dodge Durango и Tesla. Электромобиль при помощи системы автопилота сумел увернуться от столкновения с полуприцепом, однако в этот момент его протаранил американский внедорожник.