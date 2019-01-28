«Теслы» будут отпугивать угонщиков органной музыкой Баха

В своем твите Маск также сообщил, что помимо оригинальной органной партии, Tesla будет изредка проигрывать произведение в металл-обработке.

В конце декабря прошлого года электрокары Tesla получили обновление, вместе с которым в настройках появился пункт «режим тестирования выбросов». Это очередная «пасхалки» американского производителя, имитирующая «пуки» по запросу или при каждом включении поворотников.