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14:41

«Теслы» будут отпугивать угонщиков органной музыкой Баха

Компания разработала новую систему безопасности

Режим безопасности автомобилей Tesla под названием Sentry Mode будет проигрывать органную токкату и фугу (ре минор) Иоганна Себастьяна Баха, если электрокар попытаются угнать. Об этом своем твиттере рассказал глава компания Илон Маск.

Первая бета-версия Sentry Mode должна появится в течение ближайших двух-трех недель. Система будет работать на всех Tesla Model S, Model X и Model 3, оборудованных аппаратным комплектом Autopilot 2.5. Одной из ее функций станет возможность использования камер кругового обзора для записи видео во время парковки автомобиля.

В своем твите Маск также сообщил, что помимо оригинальной органной партии, Tesla будет изредка проигрывать произведение в металл-обработке.

В конце декабря прошлого года электрокары Tesla получили обновление, вместе с которым в настройках появился пункт «режим тестирования выбросов». Это очередная «пасхалки» американского производителя, имитирующая «пуки» по запросу или при каждом включении поворотников.

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