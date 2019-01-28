«Теслы» будут отпугивать угонщиков органной музыкой Баха

Первая бета-версия Sentry Mode должна появится в течение ближайших двух-трех недель. Система будет работать на всех Tesla Model S, Model X и Model 3, оборудованных аппаратным комплектом Autopilot 2.5. Одной из ее функций станет возможность использования камер кругового обзора для записи видео во время парковки автомобиля.
Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.
В своем твите Маск также сообщил, что помимо оригинальной органной партии, Tesla будет изредка проигрывать произведение в металл-обработке.
В конце декабря прошлого года электрокары Tesla получили обновление, вместе с которым в настройках появился пункт «режим тестирования выбросов». Это очередная «пасхалки» американского производителя, имитирующая «пуки» по запросу или при каждом включении поворотников.