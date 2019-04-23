Tesla представила собственный процессор для автопилота

Главной новинкой Tesla стал микрочип Full Self Driving Chip (Autopilot Hardware 3.0), отвечающий за обработку данных, поступающих с датчиков системы Autopilot: радара, GPS, ультразвуковых сенсоров, а также датчика угла поворота руля. Микросхема состоит из шести миллиардов транзисторов, двухпоточного ускорителя нейронной сети, работающего на частоте два гигагерца и совершающего 72 триллиона операций в секунду, графического чипа с производительностью 600 гигафлопс и 12-ядерного процессора ARM Cortex-A72 (2,2 гигагерца).
Общая производительность вычислительной платформы Tesla — 144 TOPS (триллионов операций в секунду). AI-платформа NVIDIA Drive AGX Pegasus с двумя процессорами Xavier и двумя графическими ускорителями с тензорными ядрами может совершать 320 триллионов операций в секунду.
Чип имеет собственную систему криптозащиты. Его производительность в 21 раз выше (2300 кадров в секунду), чем у решений Nvidia, которыми компания пользовалась до последнего времени, а потребление энергии всего в 1,25 раза больше (72 ватта вместо 57). Микрочип будут выпускать на заводе Samsung в штате Техас. «Тесле» он обойдется на 20 процентов дешевле предыдущего. Вычислительная платформа с двумя новыми чипами уже устанавливается на новые Tesla Model S, X и 3. При этом, прежде чем принять решение, система автопилота сравнивает результаты обоих процессоров.
Начиная со следующего года в отдельных частях США начнет работать сервис роботакси. Владельцы Tesla смогут добавлять свои автомобили в общую сеть и зарабатывать на этом до 30 тысяч долларов в год (1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Вызвать робомобиль можно будет через специальное приложение.