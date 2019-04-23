Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:29

Tesla представила собственный процессор для автопилота

Кроме того, компания объявила о запуске сервиса беспилотных такси

На закрытом мероприятии для инвесторов, посвященном беспилотным технологиям, компания Tesla показала собственный микрочип для автопилота, а также рассказала о планах запуска сервиса беспилотных такси. В компании рассчитывают, что уже через год в парке сервиса будет более миллиона робомобилей с автопилотом пятого уровня.
Загрузка...

Главной новинкой Tesla стал микрочип Full Self Driving Chip (Autopilot Hardware 3.0), отвечающий за обработку данных, поступающих с датчиков системы Autopilot: радара, GPS, ультразвуковых сенсоров, а также датчика угла поворота руля. Микросхема состоит из шести миллиардов транзисторов, двухпоточного ускорителя нейронной сети, работающего на частоте два гигагерца и совершающего 72 триллиона операций в секунду, графического чипа с производительностью 600 гигафлопс и 12-ядерного процессора ARM Cortex-A72 (2,2 гигагерца).

Общая производительность вычислительной платформы Tesla — 144 TOPS (триллионов операций в секунду). AI-платформа NVIDIA Drive AGX Pegasus с двумя процессорами Xavier и двумя графическими ускорителями с тензорными ядрами может совершать 320 триллионов операций в секунду.

Чип имеет собственную систему криптозащиты. Его производительность в 21 раз выше (2300 кадров в секунду), чем у решений Nvidia, которыми компания пользовалась до последнего времени, а потребление энергии всего в 1,25 раза больше (72 ватта вместо 57). Микрочип будут выпускать на заводе Samsung в штате Техас. «Тесле» он обойдется на 20 процентов дешевле предыдущего. Вычислительная платформа с двумя новыми чипами уже устанавливается на новые Tesla Model S, X и 3. При этом, прежде чем принять решение, система автопилота сравнивает результаты обоих процессоров.

Владелец Tesla Model S из штата Юта смог обмануть систему автопилота электрокара при помощи апельсина. Чтобы активировать функцию авторуления, он зафиксировал фрукт на руле и смог проехать по шоссе около 45 километров.

Начиная со следующего года в отдельных частях США начнет работать сервис роботакси. Владельцы Tesla смогут добавлять свои автомобили в общую сеть и зарабатывать на этом до 30 тысяч долларов в год (1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Вызвать робомобиль можно будет через специальное приложение.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...