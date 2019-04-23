Tesla представила собственный процессор для автопилота

Чип имеет собственную систему криптозащиты. Его производительность в 21 раз выше (2300 кадров в секунду), чем у решений Nvidia, которыми компания пользовалась до последнего времени, а потребление энергии всего в 1,25 раза больше (72 ватта вместо 57). Микрочип будут выпускать на заводе Samsung в штате Техас. «Тесле» он обойдется на 20 процентов дешевле предыдущего. Вычислительная платформа с двумя новыми чипами уже устанавливается на новые Tesla Model S, X и 3. При этом, прежде чем принять решение, система автопилота сравнивает результаты обоих процессоров.