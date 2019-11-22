Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой

На единственном изображении Cybertruck-автодома можно рассмотреть конструкцию палатки, выполненной в том же стиле, что и экстерьер пикапа. В кузове оборудовано спальное место, над которым натянут раскладывающийся тент с сеткой. Откидывающийся задний борт используется в качестве кухни со столом. Планирует ли Маск сделать походный Cybertruck серийным, не уточняется.
Любопытной деталью презентации Cynertruck стало представление электрического квадроцикла Cyberquad. Во время премьеры продемонстрировали, как Cyberquad заезжает на платформу пикапа.
Квадроцикл можно не только перевозить на Cybertruck, но и подключить его к бортовой сети пикапа для подзарядки.
Видео: DPCcars, прямая трансляция Tesla
Информации о силовой установке квадроцикла пока нет. По одной из версий, сборка Cyberquad начнется одновременно с пикапом в конце 2021 года. Но если заказы на Cybertruck уже принимаются, то о сборе заявок на квадроцикл ничего не сообщается.