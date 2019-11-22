Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:28

Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой

Экстравагантный Cybertruck превратили в дом на колесах

© Tesla
В ходе презентации электрического беспилотного пикапа Tesla Cybertruck Маск продемонстрировал один из вариантов его использования: машину можно переоборудовать в дом на колесах с палаткой и кухней.

На единственном изображении Cybertruck-автодома можно рассмотреть конструкцию палатки, выполненной в том же стиле, что и экстерьер пикапа. В кузове оборудовано спальное место, над которым натянут раскладывающийся тент с сеткой. Откидывающийся задний борт используется в качестве кухни со столом. Планирует ли Маск сделать походный Cybertruck серийным, не уточняется.

Любопытной деталью презентации Cynertruck стало представление электрического квадроцикла Cyberquad. Во время премьеры продемонстрировали, как Cyberquad заезжает на платформу пикапа.

Квадроцикл можно не только перевозить на Cybertruck, но и подключить его к бортовой сети пикапа для подзарядки.

Видео: DPCcars, прямая трансляция Tesla

Информации о силовой установке квадроцикла пока нет. По одной из версий, сборка Cyberquad начнется одновременно с пикапом в конце 2021 года. Но если заказы на Cybertruck уже принимаются, то о сборе заявок на квадроцикл ничего не сообщается.