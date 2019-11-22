Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой

На единственном изображении Cybertruck-автодома можно рассмотреть конструкцию палатки, выполненной в том же стиле, что и экстерьер пикапа. В кузове оборудовано спальное место, над которым натянут раскладывающийся тент с сеткой. Откидывающийся задний борт используется в качестве кухни со столом. Планирует ли Маск сделать походный Cybertruck серийным, не уточняется.

Любопытной деталью презентации Cynertruck стало представление электрического квадроцикла Cyberquad. Во время премьеры продемонстрировали, как Cyberquad заезжает на платформу пикапа.