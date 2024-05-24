Tesla Cybertruck выставили на продажу в Москве

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже Tesla Cybertruck. В описании указано, что это единственный автомобиль 2024 года в наличии в Москве. Причем речь не об обычном пикапе, а о редкой версии Foundation с двухмоторным полным приводом (612 л.с., 1008 Нм) и запасом хода до 600 километров. Продавец оценил машину в 36 900 000 рублей.