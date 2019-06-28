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18:53

Tesla нашла причину самовозгорания Model S

Инцидент в Шанхае произошел из-за дефекта в одном из батарейных модулей

Компания Tesla объявила о завершении расследования причин самовозгорания Model S на парковое в Шанхае, которое произошло в апреле этого года. Команда специалистов не нашла дефектов в системе управления электропитанием, но обнаружила дефектный батарейный модуль.
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Как сообщает агентство Reuters, причиной самовозгорания электрокара стал модуль, расположенный в передней части автомобиля. В связи с новыми данными, Tesla приняла решение обновить внутреннее ПО блока управления зарядкой и терморегулированием для Model S и Model X. При этом пока не ясно, вызван ли дефект ошибкой при сборке модуля или в нем были установленные некачественные аккумуляторные ячейки.

В апреле в китайской сети Waibo появилось видео с самопроизвольно загоревшейся на парковке Tesla Model S. На нем видно, как из-под автомобиля сначала идет дым, потом лифтбек взрывается и начинает гореть.

И хотя Tesla уверена, что вероятность самовозгорания батарейных машин в 10 раз ниже, чем у аналогов с бензиновыми двигателями, в феврале этого года в загоревшейся после аварии Tesla Model S погиб человек. Инцидент произошел в Майами. Пожар долгое время не удалось потушить, а освободить водителя не позволили заблокированные двери, которые должны были сами открыться после удара.

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