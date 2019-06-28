Tesla нашла причину самовозгорания Model S

Как сообщает агентство Reuters, причиной самовозгорания электрокара стал модуль, расположенный в передней части автомобиля. В связи с новыми данными, Tesla приняла решение обновить внутреннее ПО блока управления зарядкой и терморегулированием для Model S и Model X. При этом пока не ясно, вызван ли дефект ошибкой при сборке модуля или в нем были установленные некачественные аккумуляторные ячейки.

В апреле в китайской сети Waibo появилось видео с самопроизвольно загоревшейся на парковке Tesla Model S. На нем видно, как из-под автомобиля сначала идет дым, потом лифтбек взрывается и начинает гореть.