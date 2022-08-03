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Tesla предложила дожидаться зарядки электрокаров в контейнере с водой

На зарядной станции Tesla в немецком Хильдене появился бассейн
Компания Tesla решила бороться с небывалой жарой в Европе оригинальным способом и установила рядом с зарядными терминалами компактный бассейн, сделанный из стального грузового контейнера. Первый появился в городке Хильден. Здесь расположена одна из крупнейших станций Tesla Supercharger в Германии — она рассчитана на 40 электрокаров, а на её территории есть пекарня и кафе. Пользоваться таким бассейном можно не дольше 10 минут.
Tesla предложила дожидаться зарядки электрокаров в контейнере с водой
Алексей Носаченко

Станция Tesla Supercharger в Хильдене включает 40 терминалов: восемь 150-киловаттных и 32 мощностью 250 киловатт. Это одна из крупнейших зарядных станций в Германии, так что здесь, вероятно, часто можно найти свободные места. Однако теперь у владельцев электрокаров появится ещё один повод заехать в Хильден — бассейн. Его сделали из стального грузового контейнера и установили рядом с «суперчарджерами».

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Бассейном одновременно могут пользоваться четыре человека — но не дольше десяти минут. Теоретически этого должно хватить, чтобы освежиться. Ведь нужно ещё обсохнуть, а к этому времени как раз закончится зарядка. Часы работы бассейна — с 14:00 до 19:00.

Также станция оборудована солнечными панелями и одной из первых начала принимать электромобили других производителей. Кроме того, на её территории расположены пекарня и кафе.

Есть у компании и более амбициозный проект. В Голливуде Tesla собирается построить первую станцию, объединяющую кинотеатр, ресторан, бар и сами зарядные терминалы. На ней смогут одновременно заряжаться 34 автомобиля. Ресторан, способный обслуживать одновременно 218 человек, будет работать круглые сутки, а кинотеатр — с семи утра до 11 вечера.

Источник:Jalopnik
Теги:
#Tesla
#Фан

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