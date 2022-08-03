Tesla предложила дожидаться зарядки электрокаров в контейнере с водой

Бассейном одновременно могут пользоваться четыре человека — но не дольше десяти минут. Теоретически этого должно хватить, чтобы освежиться. Ведь нужно ещё обсохнуть, а к этому времени как раз закончится зарядка. Часы работы бассейна — с 14:00 до 19:00.

Также станция оборудована солнечными панелями и одной из первых начала принимать электромобили других производителей. Кроме того, на её территории расположены пекарня и кафе.