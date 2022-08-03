Tesla предложила дожидаться зарядки электрокаров в контейнере с водой

Tesla предложила дожидаться зарядки электрокаров в контейнере с водойНа зарядной станции Tesla в немецком Хильдене появился бассейн
Станция Tesla Supercharger в Хильдене включает 40 терминалов: восемь 150-киловаттных и 32 мощностью 250 киловатт. Это одна из крупнейших зарядных станций в Германии, так что здесь, вероятно, часто можно найти свободные места. Однако теперь у владельцев электрокаров появится ещё один повод заехать в Хильден — бассейн. Его сделали из стального грузового контейнера и установили рядом с «суперчарджерами».
Бассейном одновременно могут пользоваться четыре человека — но не дольше десяти минут. Теоретически этого должно хватить, чтобы освежиться. Ведь нужно ещё обсохнуть, а к этому времени как раз закончится зарядка. Часы работы бассейна — с 14:00 до 19:00.
Также станция оборудована солнечными панелями и одной из первых начала принимать электромобили других производителей. Кроме того, на её территории расположены пекарня и кафе.
Есть у компании и более амбициозный проект. В Голливуде Tesla собирается построить первую станцию, объединяющую кинотеатр, ресторан, бар и сами зарядные терминалы. На ней смогут одновременно заряжаться 34 автомобиля. Ресторан, способный обслуживать одновременно 218 человек, будет работать круглые сутки, а кинотеатр — с семи утра до 11 вечера.