Продажи Tesla в Европе рухнули до двухлетнего минимума

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, Tesla в январе 2025 года продала 9945 электрокаров. Год назад ей удалось реализовать за месяц почти вдвое больше — 18 161. И это на фоне роста на 37 процентов в целом по отрасли, подстегиваемого всплеском продаж в Германии и Великобритании.

В Германии, на ключевом авторынке Европы, Tesla продала только 1277 электрокаров за январь. Это худший результат с 2021 года. А самое сильное снижение продемонстрировал спрос во Франции — на 63 процента. В Великобритании Tesla растеряла восемь процентов клиентов и уступила китайской BYD.