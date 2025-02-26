Продажи Tesla в Европе рухнули до двухлетнего минимума

Продажи Tesla в Европе рухнули до двухлетнего минимумаПолитические взгляды Маска претят европейским поклонникам бренда
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, Tesla в январе 2025 года продала 9945 электрокаров. Год назад ей удалось реализовать за месяц почти вдвое больше — 18 161. И это на фоне роста на 37 процентов в целом по отрасли, подстегиваемого всплеском продаж в Германии и Великобритании.
В Германии, на ключевом авторынке Европы, Tesla продала только 1277 электрокаров за январь. Это худший результат с 2021 года. А самое сильное снижение продемонстрировал спрос во Франции — на 63 процента. В Великобритании Tesla растеряла восемь процентов клиентов и уступила китайской BYD.
На отношение к Tesla напрямую влияет Маск, говорят аналитики, активно поддерживающий правых политиков Европы и шаги Дональда Трампа в отношении Украины. Так, почти 79 процентов опрошенных YouGov немцев оценивают Маска негативно, а его «попытки вмешательства в политику страны» считают неприемлемыми почти 85 процентов.
В Великобритании к топ-менеджеру относятся «неблагоприятно» 71 процент респондентов, хотя с августа по декабрь 2024 года доля держалась на уровне 64 процентов.
Несмотря на проблемы, с которыми столкнулся автопром, в Европе верят, что будущее — за электрокарами. Еврокомиссия уже готовит новые меры в поддержку «батарейных» машин, а также собирается запустить называемый стратегический диалог с ведущими производителями. Возможно, новые решения помогут переживающим не лучшие времена Volkswagen и Stellantis.