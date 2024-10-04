Tesla сняла с продажи самую дешевую Model 3, и вот почему

Tesla сняла с продажи самую дешевую Model 3, и вот почемуМодификация Tesla Model 3 с одним электромотором исчезла с американского сайта марки
Из-за повышения импортных пошлин на китайские аккумуляторы «Тесле» пришлось бы существенно повысить стоимость этой модификации модели, так что в компании приняли решение просто убрать ее из гаммы. С этого момента американцы могут купить только моноприводный электромобиль с увеличенным запасом хода (Long Range), полноприводный вариант или топовую версию Performance.
В прошлом году Мodel 3 пережила первое за шесть лет обновление, в ходе которого электрокар преобразился снаружи и внутри, список оснащения пополнился новыми опциями, а также на 11−12 процентов увеличился запас хода. Для заднеприводной версии Model 3 был заявлен пробег на одном заряде в 554 километра по циклу WLTP, а для модификации Long Range — в 678 километров.
Согласно отчету о продажах Tesla, за третий квартал нынешнего года компания реализовала по всему миру 462 890 электрокаров — это на 6,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, и на 4,3 процента превышает показатель второго квартала 2024-го. В то же время объемы производства за отчетный период увеличились на 17,6 процента, до 469 796 электромобилей.
Основную долю в общей структуре продаж марки занимают Model 3 и Model Y, которые суммарно разошлись в количестве 439 975 экземпляров (+5 процентов).