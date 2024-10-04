Tesla сняла с продажи самую дешевую Model 3, и вот почему

Согласно отчету о продажах Tesla, за третий квартал нынешнего года компания реализовала по всему миру 462 890 электрокаров — это на 6,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, и на 4,3 процента превышает показатель второго квартала 2024-го. В то же время объемы производства за отчетный период увеличились на 17,6 процента, до 469 796 электромобилей.

Основную долю в общей структуре продаж марки занимают Model 3 и Model Y, которые суммарно разошлись в количестве 439 975 экземпляров (+5 процентов).