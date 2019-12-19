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14:31

Tesla Model 3 стала быстрее

Компания выпустила обновление для двухмоторной модификации электрокара

Лиза Будрина
Tesla официально запустила обновление для Model 3 с двухмоторной установкой, после которого время разгона от 0 до 97 километров в час сократится с 4,4 до 3,9 секунды. Посещать дилерский центр владельцам электрокара не придется: обновление можно загрузить по воздуху через приложение на смартфоне. Цена опции – 2 тысячи долларов.

Ранее обновление получила Tesla Model S: пиковая мощность электромобиля возросла на 50 лошадиных сил, что позволило сократить время заезда на четверть мили (402 метра) с 11,8 до 10,6 секунды. По словам Илона Маска, после обновления Model S способна обогнать на короткой дистанции Porsche Taycan Turbo S.

Что же касается Tesla Model 3, то в сентябре этого года модель попала в список самых безопасных автомобилей по версии американского Института страхования безопасности на дорогах (IIHS). В ходе краш-теста электрокар заработал высокий балл по всем категориям испытаний и стала вторым электромобилем в истории (после Audi e-tron), попавшим лидеры рейтинга Top Safety Pick+.

Двухмоторная полноприводная Model 3 проезжает на одном заряде 498 километров, а максимальная скорость составляет 225 километров в час. Покупателям также доступная топовая версия Performance, которая разгоняется с места до 97 километров в час за 3,5 секунды, максимальная скорость равна 249 километрам в час, а запас хода составляет 499 километров.