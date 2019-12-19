Tesla Model 3 стала быстрее

Что же касается Tesla Model 3, то в сентябре этого года модель попала в список самых безопасных автомобилей по версии американского Института страхования безопасности на дорогах (IIHS). В ходе краш-теста электрокар заработал высокий балл по всем категориям испытаний и стала вторым электромобилем в истории (после Audi e-tron), попавшим лидеры рейтинга Top Safety Pick+.

Двухмоторная полноприводная Model 3 проезжает на одном заряде 498 километров, а максимальная скорость составляет 225 километров в час. Покупателям также доступная топовая версия Performance, которая разгоняется с места до 97 километров в час за 3,5 секунды, максимальная скорость равна 249 километрам в час, а запас хода составляет 499 километров.