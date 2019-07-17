Россиянка получит 20 миллионов рублей за сломавшуюся «Теслу»

Жительница Екатеринбурга приобрела электрический кроссовер через Moscow Tesla Club в декабре 2017 года, однако уже в начале 2018 года из строя вышел электронный ключ. Она начала пользоваться запасным ключом, но спустя почти 10 месяцев сломался и он. В связи с этим женщина направила жалобу поставщику и потребовала отремонтировать машину по гарантии.

Вместо того, чтобы устранить неисправность в ключе, в сервисном центре настроили доступ к машине через приложение на смартфоне, но это решение требует постоянного наличия интернета. Екатеринбурженку такой «ремонт» не устроил.