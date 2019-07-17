Россиянка получит 20 миллионов рублей за сломавшуюся «Теслу»

Жительница Екатеринбурга приобрела электрический кроссовер через Moscow Tesla Club в декабре 2017 года, однако уже в начале 2018 года из строя вышел электронный ключ. Она начала пользоваться запасным ключом, но спустя почти 10 месяцев сломался и он. В связи с этим женщина направила жалобу поставщику и потребовала отремонтировать машину по гарантии.
Вместо того, чтобы устранить неисправность в ключе, в сервисном центре настроили доступ к машине через приложение на смартфоне, но это решение требует постоянного наличия интернета. Екатеринбурженку такой «ремонт» не устроил.
Дистанционная диагностика Model X выявила, что ключ перестал работать по вине владельца – на него было оказано «некорректное физическое воздействие». Несмотря на это, в Moscow Tesla Club предложили женщине бесплатно доставить электромобиль на завод в Берлин, где специалисты перепрошили бы неисправное устройство. Но в этом случае транспортировка машины в оба конца заняла бы почти месяц. Женщина отказалась и от этого варианта. Она решила расторгнуть договор купли-продажи и вернуть стоимость кроссовера.
В мае 2019 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с ООО «Москоу Тесла Клаб» 13,1 млн рублей (стоимость кроссовера Model X 100D) и еще 6,5 миллиона штрафа. Это решение в Moscow Tesla Club назвали «неожиданным» и попытались обжаловать его в областном суде, но апелляционная коллегия оставила приговор в силе.