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11:30

Россиянка получит 20 миллионов рублей за сломавшуюся «Теслу»

Суд оставил в силе решение о взыскании внушительной суммы с Moscow Tesla Club в пользу покупателя

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу юристов фирмы Moscow Tesla Club (поставщик электромобилей в России), которая не хочет платить клиентке за неисправную машину, узнал «Ъ-Урал». Месяцем ранее компанию оштрафовали и обязали вернуть покупательнице стоимость Tesla Model X 100D. С учетом штрафа общая сумма выплаты достигает 20 миллионов рублей.
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Жительница Екатеринбурга приобрела электрический кроссовер через Moscow Tesla Club в декабре 2017 года, однако уже в начале 2018 года из строя вышел электронный ключ. Она начала пользоваться запасным ключом, но спустя почти 10 месяцев сломался и он. В связи с этим женщина направила жалобу поставщику и потребовала отремонтировать машину по гарантии.

Вместо того, чтобы устранить неисправность в ключе, в сервисном центре настроили доступ к машине через приложение на смартфоне, но это решение требует постоянного наличия интернета. Екатеринбурженку такой «ремонт» не устроил.

Tesla Model X 100D

Дистанционная диагностика Model X выявила, что ключ перестал работать по вине владельца на него было оказано «некорректное физическое воздействие». Несмотря на это, в Moscow Tesla Club предложили женщине бесплатно доставить электромобиль на завод в Берлин, где специалисты перепрошили бы неисправное устройство. Но в этом случае транспортировка машины в оба конца заняла бы почти месяц. Женщина отказалась и от этого варианта. Она решила расторгнуть договор купли-продажи и вернуть стоимость кроссовера.

Ранее Tesla опубликовала видео с внутренних испытаний безопасности Tesla Model X

В мае 2019 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с ООО «Москоу Тесла Клаб» 13,1 млн рублей (стоимость кроссовера Model X 100D) и еще 6,5 миллиона штрафа. Это решение в Moscow Tesla Club назвали «неожиданным» и попытались обжаловать его в областном суде, но апелляционная коллегия оставила приговор в силе.

Источник: Коммерсантъ Урал
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