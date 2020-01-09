Видео: вот почему следует всегда закрывать двери у Tesla Model X

На видео запечатлено, как автомобилистка высадила детей перед гаражом, причем одна из задних дверей, открывающихся вверх, осталась распахнута. Водитель не оценила всех рисков, по всей видимости посчитав, что машина пройдет по высоте в гаражные ворота. Но она не рассчитала ширину проема.

На опубликованных кадрах видно, что дверь сорвалась с крепления и буквально вывернулась назад. Ремонт поврежденной детали может влететь автовладельцу в копеечку.