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12:07

Видео: вот почему следует всегда закрывать двери у Tesla Model X

Особенно важно сделать это при заезде в гараж

© YouTube
Лиза Будрина
На камеру наблюдения попала неудачная парковка американки на Tesla Model X. Женщина проигнорировала предупреждающие сигналы о незакрытой двери при въезде в гараж, в результате чего электромобиль «вывихнул» одно из «крыльев».

На видео запечатлено, как автомобилистка высадила детей перед гаражом, причем одна из задних дверей, открывающихся вверх, осталась распахнута. Водитель не оценила всех рисков, по всей видимости посчитав, что машина пройдет по высоте в гаражные ворота. Но она не рассчитала ширину проема.

На опубликованных кадрах видно, что дверь сорвалась с крепления и буквально вывернулась назад. Ремонт поврежденной детали может влететь автовладельцу в копеечку.

Открывающиеся вверх двери Model X ранее уже вызывали нарекания. Известны случаи, когда они самопроизвольно распахивались во время движения по трассе, а также блокировались после ДТП, в результате чего пассажиры не могли выбраться из поврежденной машины.