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18:32

Tesla Model X сравнили в дрэге с «заряженным» Lamborghini Urus

Два кроссовера сравнили в заезде на четверть мили

Анастасия Дубина
Два кроссовера, Tesla Model X P100D с пакетом Ludicrous и «заряженный» Lamborghini Urus, сравнили в классическом заезде на четверть мили (402 метра).

Lamborghini Urus — один из самых мощных внедорожников. Серийный кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,6 секунды. Специально к гонке четырехлитровый битурбомотор V8 на этом автомобилей форсировали с 650 до 725 лошадиных сил.

Кроссовер Tesla Model X в топовом исполнении P100D с режимом Ludicrous Plus способен выполнить то же самое упражнение в ускорении с места до 100 километров в час немного быстрее, за 3,1 секунды. С силовой установкой электрокроссовера ничего не делали, зато владелец немного облегчил автомобиль — на 90 килограммов.

Источник: DragTimes