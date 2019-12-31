Tesla Model X сравнили в дрэге с «заряженным» Lamborghini Urus

18:32
Два кроссовера, Tesla Model X P100D с пакетом Ludicrous и «заряженный» Lamborghini Urus, сравнили в классическом заезде на четверть мили (402 метра).
Lamborghini Urus — один из самых мощных внедорожников. Серийный кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,6 секунды. Специально к гонке четырехлитровый битурбомотор V8 на этом автомобилей форсировали с 650 до 725 лошадиных сил.
Кроссовер Tesla Model X в топовом исполнении P100D с режимом Ludicrous Plus способен выполнить то же самое упражнение в ускорении с места до 100 километров в час немного быстрее, за 3,1 секунды. С силовой установкой электрокроссовера ничего не делали, зато владелец немного облегчил автомобиль — на 90 килограммов.
Источник: DragTimes