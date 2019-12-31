Tesla Model X сравнили в дрэге с «заряженным» Lamborghini Urus

Кроссовер Tesla Model X в топовом исполнении P100D с режимом Ludicrous Plus способен выполнить то же самое упражнение в ускорении с места до 100 километров в час немного быстрее, за 3,1 секунды. С силовой установкой электрокроссовера ничего не делали, зато владелец немного облегчил автомобиль — на 90 килограммов.

Источник: DragTimes