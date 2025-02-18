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Опубликовано 18 февраля 2025, 15:47
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Началось массовое производство обновленной Tesla Model Y

Первые китайские клиенты получат предзаказанные электрокары в конце февраля
Обновленная Tesla Model Y встала на конвейер в Китае. Производство электрокроссовера, который обрел сходство с Cybertruck, запущено на шанхайской «Гигафабрике». Об этом пишет Car News China со ссылкой на сообщение Tesla China в китайской соцсети Weibo. Первые серийные Model Y в «приветственном» варианте Launch Edition выкрашены в голубой оттенок Glacier Blue и оснащены двухмоторной силовой установкой мощностью 450 лошадиных сил.
Началось массовое производство обновленной Tesla Model Y
© Car News China
Мария Руцкая

Model Y из первой партии, выпущенной в Шанхае, оборудованы NMC-батареей (никель-марганец-кобальт) емкостью 78,4 киловатт-часа. Она обеспечивает до 719 километров автономного хода по циклу CLTC.

На разгон с места до 100 километров в час такой электрокар тратит 4,3 секунды. Привод у Model Y в исполнении Launch Edition полный. Цена варьируется от 253 500 до 303 500 юаней (3,2-3,8 миллиона рублей).

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Будет и более дешевая версия с одним электромотором на задней оси, выдающим 299 сил. Этот мотор сочетается с литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором емкостью 62,5 киловатт-часа. Запас хода — до 593 километров по тому же китайскому циклу.

Изначально начать поставки рестайлинговой Model Y в Китае планировали в марте, но срок сдвинули на конец февраля. Вероятно, Tesla удалось ускорить сертификацию, что очень актуально: в конце января сообщалось, что очередь за новой версией бестселлера уже растянулась на несколько месяцев.