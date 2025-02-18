Началось массовое производство обновленной Tesla Model Y

Model Y из первой партии, выпущенной в Шанхае, оборудованы NMC-батареей (никель-марганец-кобальт) емкостью 78,4 киловатт-часа. Она обеспечивает до 719 километров автономного хода по циклу CLTC.

На разгон с места до 100 километров в час такой электрокар тратит 4,3 секунды. Привод у Model Y в исполнении Launch Edition полный. Цена варьируется от 253 500 до 303 500 юаней (3,2-3,8 миллиона рублей).