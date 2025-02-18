Началось массовое производство обновленной Tesla Model Y

Началось массовое производство обновленной Tesla Model YПервые китайские клиенты получат предзаказанные электрокары в конце февраля
Model Y из первой партии, выпущенной в Шанхае, оборудованы NMC-батареей (никель-марганец-кобальт) емкостью 78,4 киловатт-часа. Она обеспечивает до 719 километров автономного хода по циклу CLTC.
На разгон с места до 100 километров в час такой электрокар тратит 4,3 секунды. Привод у Model Y в исполнении Launch Edition полный. Цена варьируется от 253 500 до 303 500 юаней (3,2-3,8 миллиона рублей).
Будет и более дешевая версия с одним электромотором на задней оси, выдающим 299 сил. Этот мотор сочетается с литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором емкостью 62,5 киловатт-часа. Запас хода — до 593 километров по тому же китайскому циклу.
Изначально начать поставки рестайлинговой Model Y в Китае планировали в марте, но срок сдвинули на конец февраля. Вероятно, Tesla удалось ускорить сертификацию, что очень актуально: в конце января сообщалось, что очередь за новой версией бестселлера уже растянулась на несколько месяцев.