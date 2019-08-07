Ателье Novitec доработало Tesla Model 3

Как и в случае с флагманским кроссовером Tesla Model X, вмешательство тюнинг-мастерской не касается силового установки. Однако аэродинамические элементы не только прибавят красоты: Novitec утверждает, что тюнинг позволит снизить энергопотребление в дальних поездках на семь процентов.