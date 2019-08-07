Ателье Novitec доработало Tesla Model 3

Комплекс доработок включает в себя накладки на пороги и передний бампер, миниатюрный спойлер, уменьшение клиренса на 30 или более миллиметров, новые колеса с широкой низкопрофильной резиной и украшение салона кожей или алькантарой.
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Фото: Novitec
Заказчик вправе выбирать материалы отделки и цвет новых элементов: для деталей карбонового обвеса и интерьера ограничений по палитре нет, а кованые диски, созданные в сотрудничестве с Vossen, можно покрасить в 72 оттенка.
Как и в случае с флагманским кроссовером Tesla Model X, вмешательство тюнинг-мастерской не касается силового установки. Однако аэродинамические элементы не только прибавят красоты: Novitec утверждает, что тюнинг позволит снизить энергопотребление в дальних поездках на семь процентов.