Tesla предупредила о выходе из строя систем безопасности на Model Y, S и X

Отзыв затрагивает электрокары Tesla Model S, произведенные в период с 24 января по 10 июля 2023 года; Model X, выпущенные с 17 января по июль; а также Model Y, сошедшие с конвейера с 27 апреля по 13 июля. Как сообщает Insideevs, Tesla получила более 80 обращений, связанных с выявленной проблемой, однако информацией об авариях, произошедших из-за отказавших систем активной безопасности, автопроизводитель не располагает.