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12:48

Tesla Model S превратили в очень быстрый дом на колесах

Автомобиль оборудовали кроватью, раковиной и туалетом

Предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг использовал лифтбек Tesla Model S в качестве основы для постройки дома на колесах. Свое творение он собирается показать на встрече владельцев электромобилей, которую организует Управление энергетики штата Мичиган 17 апреля. Позднее автомобиль возглавит колонну электрокаров, которая поедет на выставку Dubai World Expo 2020 года.

Дом на колесах Рабенберга получил название Roamer. Он построен на базе Tesla Model S P90D, которая в стоке выдает 539 лошадиных сил (967 Нм крутящего момента) и способна набирать первую «сотню» за 2,8 секунды. По словам Рабенберга, Roamer без подзарядки проезжает до 320 километров и разгоняется до 240 километров в час.

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Автомобиль оборудован жилым отсеком, который установлен вместо задней половины кузова. В нем есть кровать, раковина, туалет, резервуары для воды. Питание обеспечивает солнечная батарея, способная генерировать 1000 ватт электроэнергии.

На водохранилище Сэма Рэйберна, штат Техас, произошел необычный инцидент. Его участниками стали житель Теннесси Эрик Джексон и собака по кличке Боди, которая случайно утопила дом на колесах

В 2020 году Трэвис Рабенберг собирается поехать на Roamer в Дубай. Он возглавит колонну электромобилей, которая выдвинется из Англии. Ожидается, что путешественнику удастся побить рекорд скорости Книги Гиннесса для домов на колесах.

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