Tesla Model S превратили в очень быстрый дом на колесах

Дом на колесах Рабенберга получил название Roamer. Он построен на базе Tesla Model S P90D, которая в стоке выдает 539 лошадиных сил (967 Нм крутящего момента) и способна набирать первую «сотню» за 2,8 секунды. По словам Рабенберга, Roamer без подзарядки проезжает до 320 километров и разгоняется до 240 километров в час.
Автомобиль оборудован жилым отсеком, который установлен вместо задней половины кузова. В нем есть кровать, раковина, туалет, резервуары для воды. Питание обеспечивает солнечная батарея, способная генерировать 1000 ватт электроэнергии.
В 2020 году Трэвис Рабенберг собирается поехать на Roamer в Дубай. Он возглавит колонну электромобилей, которая выдвинется из Англии. Ожидается, что путешественнику удастся побить рекорд скорости Книги Гиннесса для домов на колесах.