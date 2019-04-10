Tesla Model S превратили в очень быстрый дом на колесах

Дом на колесах Рабенберга получил название Roamer. Он построен на базе Tesla Model S P90D, которая в стоке выдает 539 лошадиных сил (967 Нм крутящего момента) и способна набирать первую «сотню» за 2,8 секунды. По словам Рабенберга, Roamer без подзарядки проезжает до 320 километров и разгоняется до 240 километров в час.