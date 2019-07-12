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14:30

Грузовик Tesla засняли на дороге. Кажется, в него забыли посадить водителя

Прототип едет по трассе в Калифорнии и похоже, будто он управляет собой сам

Два месяца назад в Сети опубликовали ролик, в котором по скоростной трассе в Калифорнии едет прототип электрического грузовика Tesla Semi. Заметили видео только сейчас, а вместе с тем пользователи обратили внимание, что за рулем автомобиля, кажется, не хватает водителя.
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Скорее всего, такой эффект — результат удачного отражения в лобовом стекле, которое и создало оптическую иллюзию. На самом деле, водитель, скорее всего, сидит на месте, и в конце ролика даже можно увидеть два «огонька», похожие на отражение глаз. Если бы «Тесла» вывела на дорогу беспилотник без страхующего водителя за рулем, это могло бы обернуться для компании серьезными проблемами от правительства и потенциальным запретом на дорожные тесты автономных систем.

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Грузовик Semi уже успел пройти тесты на грузоподъемность: в конце июня его поймали на калифорнийской магистрали с груженым полуприцепом. Судя по опубликованному тогда видео, электрический тягач вез девять бетонных блоков по 1800 килограммов каждый, то есть в общей сложности автомобиль тащил груз весом более 16 тонн. По предварительным данным, грузоподъемность серийного Semi должна быть порядка 20-23 тонн в зависимости от модификации.

В продажу должны поступить две модификации: Standard с запасом хода на 480 километров и Lang Range с запасом в 800 километров. Tesla обещает начать выпуск грузовиков до конца этого года, сейчас производитель открыл предзаказ на грузовик. Занять место в очереди за электрическим тягачом можно за 150 000 долларов (9 462 525 рублей по текущему курсу).

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