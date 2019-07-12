Грузовик Tesla засняли на дороге. Кажется, в него забыли посадить водителя

Скорее всего, такой эффект — результат удачного отражения в лобовом стекле, которое и создало оптическую иллюзию. На самом деле, водитель, скорее всего, сидит на месте, и в конце ролика даже можно увидеть два «огонька», похожие на отражение глаз. Если бы «Тесла» вывела на дорогу беспилотник без страхующего водителя за рулем, это могло бы обернуться для компании серьезными проблемами от правительства и потенциальным запретом на дорожные тесты автономных систем.