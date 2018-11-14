Тюнеры превратили Tesla в машину для Супермена

Project Superman построен на базе полноприводной модификации P100D. Она оснащена двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час лифтбек способен разгоняться всего за 2,6 секунды. Максимальная скорость машины ограничена на 250 километрах в час.