Тюнеры превратили Tesla в машину для Супермена

Кузов Tesla Model S выкрасили с темно-синий металлик Deep Blue с контрастными красными логотипами. Лифтбек укомплектовали матовыми черными колесами, карбоновым спойлером и проецирующими логотип Супермена лампами в дверях. Салон машины практически полностью обшили красной кожей Bentley Red.
Среди особенностей: перфорированные центральные части сидений, стеганые вставки на дверях, вставки на руле из синего углепластика и такого же цвета замша на передней панели. На подголовниках и напольных ковриках вышит логотип Супермена.
Project Superman построен на базе полноприводной модификации P100D. Она оснащена двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час лифтбек способен разгоняться всего за 2,6 секунды. Максимальная скорость машины ограничена на 250 километрах в час.