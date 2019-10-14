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13:11

Видео: самый тихий дрифт в исполнении Nissan Skyline с мотором от Tesla

Силовая установка машины выдает 500 лошадиных сил

В Сети появилось видео, на котором Nissan Skylime в кузове R32 исполняет самый тихий дрифт в истории: автомобиль оснащен электромотором от Tesla, поэтому единственный звук на записи — визг покрышек.

Сборку электрического дрифт-кара начали еще в 2018 году, а закончили ближе к концу 2019. В составе силовой установки электромотор от Tesla, а также несколько аккумуляторных батарей от Chevrolet Volt. В сумме двигатель выдает порядка 500 лошадиных сил и более 1000 Нм крутящего момента.

Автомобиль построили создатели магазина Zero EV, который находится в в американском городе Бристоль. Команда специализируется на переводе на электротягу абсолютно любых машин — в их портфолио есть как экологичная версия классического Volkswagen Beetle, так и спорткар Porsche 911 на батарейках.

На сегодняшний день это, вероятно, единственный подобный проект превращения «Скайлайна» в дрифтовый электрокар.