Видео: самый тихий дрифт в исполнении Nissan Skyline с мотором от Tesla

13:11
В Сети появилось видео, на котором Nissan Skylime в кузове R32 исполняет самый тихий дрифт в истории: автомобиль оснащен электромотором от Tesla, поэтому единственный звук на записи — визг покрышек.
Сборку электрического дрифт-кара начали еще в 2018 году, а закончили ближе к концу 2019. В составе силовой установки электромотор от Tesla, а также несколько аккумуляторных батарей от Chevrolet Volt. В сумме двигатель выдает порядка 500 лошадиных сил и более 1000 Нм крутящего момента.
Автомобиль построили создатели магазина Zero EV, который находится в в американском городе Бристоль. Команда специализируется на переводе на электротягу абсолютно любых машин — в их портфолио есть как экологичная версия классического Volkswagen Beetle, так и спорткар Porsche 911 на батарейках.
На сегодняшний день это, вероятно, единственный подобный проект превращения «Скайлайна» в дрифтовый электрокар.