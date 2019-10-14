Видео: самый тихий дрифт в исполнении Nissan Skyline с мотором от Tesla

Автомобиль построили создатели магазина Zero EV, который находится в в американском городе Бристоль. Команда специализируется на переводе на электротягу абсолютно любых машин — в их портфолио есть как экологичная версия классического Volkswagen Beetle, так и спорткар Porsche 911 на батарейках.

На сегодняшний день это, вероятно, единственный подобный проект превращения «Скайлайна» в дрифтовый электрокар.