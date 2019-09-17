Tesla побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге. Но это не точно

Впрочем, к результату, озвученному Auto Motor und Sport, следует отнестись скептически. Во-первых, время, показанное Tesla Model S — это неофициальный результат, допускающий определенную погрешность, а во-вторых, автомобиль фактически является прототипом. У него расширенные колесные арки, изменены кузовные панели, есть спойлер и перенастроено шасси. Силовая установка тоже другая — трехмоторная Plaid.
Тестовые электрокары украшает шильдик P100D+, но в линейке Tesla такой версии Model S нет. По имеющейся информации, они оснащены силовой установкой с тремя моторами, которая выдает более 772 лошадиных сил и 931 Нм момента. Помимо Model S, «Plaid powertrain» получат кроссовер Model X и тарга Roadster. Но адаптировать её для младших Model 3 и Model Y не планируется. В продаже электрокары с новой силовой установкой появятся приблизительно через год.
Результат Porsche Taycan — 7 минут 42 секунды — «Тесле» удалось улучшить на 19 секунд. Если это действительно так, то электрокар оказался быстрее Ferrari 812 Superfast (7:27,48), Mercedes-AMG GT 63 S (7:25,41) и Nissan GT-R (7:24,22). Однако все же стоит дождаться официальных заездов, которые, по слухам, запланированы на конец месяца.