Компания намерена в августе увеличить производство до 6000 машин

Пульс

Tesla за неделю собрала 5000 электрокаров Model 3. На полгода позже плана

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2 июля 2018

Компания Tesla вышла на производство пяти тысяч Model 3 в неделю – более чем на полгода позже изначально запланированного срока. Последний электрокар сошел с конвейера фабрики во Фримонте, США, в воскресенье утром, через несколько часов после дедлайна, установленного исполнительным директором марки Илоном Маском. Об этом со ссылкой на работников предприятия сообщает Reuters.

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Соответствующий объем производства подтверждается в письме, которое Маск разослал сотрудникам. В нем глава Tesla написал: «Я думаю, мы только что стали настоящим автопроизводителем». Он также подчеркнул, что в следующем месяце ожидает увеличения выпуска до шести тысяч автомобилей в неделю.

Сроки выхода на масштабное производство Model 3 постоянно сдвигались. Изначально Tesla планировала выпускать по пять тысяч электрокаров до конца 2017 года. Однако в третьем квартале вместо запланированных 1500 выпустила всего 260 автомобилей.

В феврале текущего года у компании возникли трудности с поставкой линии по сборке аккумуляторных батарей. Тогда выйти на уровень 2500 автомобилей в неделю планировалось до конца марта, 5000 — до конца второго квартала 2018 года.

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