Видео: Tesla против двух самолетов, гоночного болида и супербайка

В рамках Фестиваля аэрокосмических технологий в Стамбуле состоялся необычный заезд. В нем приняли участие подготовленная для участия в серии Electirc GT Tesla Model S, два самолета, супербайк, болид Формулы-1 и два спорткара. Участникам предстояло первым проехать по взлетно-посадочной полосе Нового аэропорта (Istanbul New Airport), показав лучшее время на отрезке в четверть мили (402 метра).