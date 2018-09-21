Видео: Tesla против двух самолетов, гоночного болида и супербайка

Tesla Model S P100DL, соответствующая действующему техрегламенту гоночной серии для серийных электромобилей (EPCS), отличается расширенным кузовом и оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 789 лошадиных сил и 995 Нм момента. Первую сотню такая машина разменивает через 2,1 секунды, а ее максимальная скорость составляет 250 километров в час.
В четвертом и пятом сезоне чемпионата Electric GT «Теслы» будут оснащены 1137-сильными установками. Они смогут разгоняться до ста километров в час за 1,7 секунды. Максимальная скорость машин при этом составит 380 километров в час.
Видео: Motor1 Turkiye
Другие участники заезда: Aston Martin Vantage (510 сил), Lotus Evora 410 (416 сил), супербайк Kawasaki Ninja H2R с литровым мотором мощностью 310 сил (195 Нм момента), болид RB14 команды Red Bull Racing, истребитель F-16 пилотажной группы SoloTürk ВВС Турции и бизнес-джет Challenger 605 (два турбореактивных двигателя General Electric CF34-3A с тягой по 40,7 килоньютонов каждый).