Ненавистник Tesla накинулся на владельца электрокара с топором

В США мужчина, который открыто заявил о своей ненависти к автомобилям компании Tesla, напал на владельца электрокара американской марки с топором. Об этом сообщает издание Noozhawk.

В свидетельских показаниях говорится о том, что человек с топором преградил путь электрокару, заявил, что он ненавидит автомобили Tesla и начал «двигать рукой, в которой был топор». Какие именно действия совершил преступник, не уточняется.

Пострадавший заявил также, что слышал удар, но никаких повреждений на автомобиле обнаружено не было.

После этого нарушитель спокойствия попытался скрыться, но был задержан полицией. Офицер Эндрю Хилл заявил, что преступник «либо немного сумасшедший, либо находится под воздействием метамфитамина, либо и то, и другое».

В 2014 году итальянец Спартако Капон изрубил топором собственный Fiat 500. Такую реакцию у него вызвали проблемы с запуском двигателя автомобиля.

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