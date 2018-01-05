Tesla Model 3 установил рекорд «Пушечного ядра»

Редактор издания The Drive Алекс Рой и один из первых владельцев Tesla Model 3 Даниэль Зоррилла установили новый рекорд для электромобилей. Они проехали от одного побережья США до другого по маршруту гонки «Пушечное ядро» (Cannonball Run) за 50 часов 16 минут и 23 секунды. Об этом сообщает The Drive.

Предыдущий рекорд на маршруте протяженностью 4603 километра был установлен в октябре 2017 года — оранжевый лифтбэк Model 3 проделал этот путь за 51 час и 17 минут. До этого лучшее время показала Tesla Model S 85D: летом 2015 года Джордану Харту и Брэдли Д’Сузе понадобился 51 час и 47 минут.

Отмечается, что средняя скорость электрокара во время рекордного заезда составила 91,57 километра в час. Расходы на зарядку — 100,95 доллара (5750 рублей). При этом большую часть времени стояла холодная погода.

В октябре 2015 года Алекс Рой установил рекорд, проехав на седане Tesla Model S с включенным автопилотом из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 57 часов 48 минут. Общая протяженность поездки составила 4810 километров.