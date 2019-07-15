Детей в «Диснейленде» пересадят на картинговые электрокары Tesla

Пока официального подтверждения этой информации нет. Как уверяют журналисты, Илон Маск предложил спонсировать картинговвую трассу для того, чтобы «показать юным гостям ''Диснейленда'', каким будет вождение в будущем».

Это уже не первый проект Tesla для молодой аудитории. В 2016 году фирма Radio Flyer разработала миниатюрную версию электрокара Model S для детей в возрасте от трех до восьми лет.