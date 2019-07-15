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14:12

Детей в «Диснейленде» пересадят на картинговые электрокары Tesla

Tesla и Disney ведут переговоры о сотрудничестве

Портал Just Disney узнал о переговорах между Tesla и Disney о будущем зоны Tomorrowland в «Диснейленде» (Орландо, штат Флорида). Один из аттракционов представляет собой гоночный трек, по которому дети могут проехать за рулем бензинового карта. Илон Маск предлагает перевести детские машинки на электричество и разместить на них логотип Tesla.
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Пока официального подтверждения этой информации нет. Как уверяют журналисты, Илон Маск предложил спонсировать картинговвую трассу для того, чтобы «показать юным гостям ''Диснейленда'', каким будет вождение в будущем».

Это уже не первый проект Tesla для молодой аудитории. В 2016 году фирма Radio Flyer разработала миниатюрную версию электрокара Model S для детей в возрасте от трех до восьми лет.

Tesla Model S от Radio Flyer

Мини-реплика укомплектована аккумулятором емкостью 140 либо 190 ватт-часов, который можно подзарядить от бытовой электросети. В числе доступного оборудования работающие фары, открывающийся капот и багажник, а также аудиосистема с разъемом для подключения MP3-плеера.

Детский аналог Tesla Model S может разгоняться до 4,8 или 9,6 километра в час в зависимости от версии. На момент появления на рынке цены на электрокар начинались от 499 долларов.

Источник: Just Disney
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