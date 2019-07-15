Детей в «Диснейленде» пересадят на картинговые электрокары Tesla

Пока официального подтверждения этой информации нет. Как уверяют журналисты, Илон Маск предложил спонсировать картинговвую трассу для того, чтобы «показать юным гостям ''Диснейленда'', каким будет вождение в будущем».
Это уже не первый проект Tesla для молодой аудитории. В 2016 году фирма Radio Flyer разработала миниатюрную версию электрокара Model S для детей в возрасте от трех до восьми лет.
Мини-реплика укомплектована аккумулятором емкостью 140 либо 190 ватт-часов, который можно подзарядить от бытовой электросети. В числе доступного оборудования – работающие фары, открывающийся капот и багажник, а также аудиосистема с разъемом для подключения MP3-плеера.
Детский аналог Tesla Model S может разгоняться до 4,8 или 9,6 километра в час в зависимости от версии. На момент появления на рынке цены на электрокар начинались от 499 долларов.