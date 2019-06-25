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19:45

Видео: «Тесла» разогналась под землей почти до 200 километров в час

Электрокар Tesla Model 3 протестировали в тоннеле под Лос-Анджелесом

Член совета директоров компании Tesla Стив Джурветсон опубликовал видео, в котором электрокар Model 3 проезжает по подземному тоннелю и разгоняется до 116 миль в час (186,5 километров в час).
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Речь идет о тоннеле, который построила компания Илона Маска The Boring Company между офисом SpaceX и пригородом Лос-Анджелеса. На участке длиной в милю (1,6 километров) тестируют транспортную систему Loop — с ее помощью предприниматель хочет перевозить автомобили на специальных электрических тележках со скоростью до 250 километров в час.

Электрокар Tesla Model 3 решили проверить без тележки — автомобиль под управлением водителя заехал в тоннель и за отрезок чуть больше полутора километров сумел разогнаться до 186 километров в час. На прошлых испытаниях, где автомобилем управлял человек, максимальная скорость не превышала 75 километров в час.

The Boring Company была создана для прокладки подземных тоннелей, по которым, по задумке Маска, смогут в автономном режиме передвигаться специальные электрические тележки с автомобилями, установленные на монорельс. Машины и людей в тоннели станут опускать специальные лифты.

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