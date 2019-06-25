Видео: «Тесла» разогналась под землей почти до 200 километров в час

Электрокар Tesla Model 3 решили проверить без тележки — автомобиль под управлением водителя заехал в тоннель и за отрезок чуть больше полутора километров сумел разогнаться до 186 километров в час. На прошлых испытаниях, где автомобилем управлял человек, максимальная скорость не превышала 75 километров в час.

The Boring Company была создана для прокладки подземных тоннелей, по которым, по задумке Маска, смогут в автономном режиме передвигаться специальные электрические тележки с автомобилями, установленные на монорельс. Машины и людей в тоннели станут опускать специальные лифты.