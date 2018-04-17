У «Теслы» снова проблемы со сборкой Model 3: конвейер остановят

Компания Tesla решила приостановить сборку электрокара Model 3 на несколько дней. Как сообщает The New York Times, производитель намерен «улучшить работу автоматики и устранить ‘’бутылочные горлышки’’, мешающие росту объемов выпуска».

За последнюю неделю марта «Тесла» собрала около двух тысяч экземпляров Model 3 (вместо запланированных 2,5 тысячи), однако к концу второго квартала этого года компания рассчитывает выпускать до пяти тысяч таких автомобилей в неделю. Глава марки Илон Маск утверждает, что за весь год с конвейера сойдут «сотни тысяч» Model 3.

Проблемы с производством Model 3 у «Теслы» возникли практически сразу после запуска машины в серию: в третьем квартале 2017 года компания выпустила всего 260 экземпляров вместо запланированных полутора тысяч. На данный момент собрано в общей сложности около 10 тысяч Model 3.

В феврале этого года стало известно, что «Тесла» все еще не может выйти на нужные объемы выпуска из-за оборудования, которое не доставили из Германии.

Tesla Model 3 – самая доступная модель бренда, на которую оформили свыше полумиллиона предзаказов. По итогам первого квартала 2018 года этот автомобиль стал самым продаваемым электрокаром США.

Топовая версия седана комплектуется 262-сильным двигателем, который питается от литий-ионных батарей емкостью 50 или 75 киловатт-часов. Цены на электромобиль начинаются с 35 тысяч долларов.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?