Видео: грузовик Tesla выехал на дороги

На дорогах общего пользования в США заметили первый тягач Tesla Semi. Ролик с автомобилем, проезжающим неподалеку от офиса службы UPS, опубликован на YouTube-канале пользователя Brandon Camargo.

Дебют грузовика компании Tesla состоялся в ноябре прошлого года. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами, которые позволяют ему разгоняться с нуля до 96 километров в час за пять секунд. При полной загрузке с 36-тонным прицепом машина сможет достигать этой же скорости за 20 секунд.

На одной зарядке грузовик способен проезжать до 805 километров. Для «заправки» автомобилей производитель намерен установить на стоянках грузовиков и вдоль основных американских магистралей сеть выскоскоростных зарядных станций. Полчаса зарядки хватит для того, чтобы можно было проехать 640 километров.

Видео с YouTube-канала Brandon Camargo

Производство грузовиков начнется в 2019 году. Цена Tesla Semi составит 150 тысяч долларов. Сейчас компания принимает предзаказы на модель. Общее число заказов на Tesla Semi превышает 500 экземпляров.

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