Новинка поступит в продажу не ранее 2019 года

Пульс

Tesla выпустит электрический пикап сразу после компактного кроссовера

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27 декабря 2017

Глава компания Tesla Элон Маск пообещал выпустить электрический пикап сразу после кроссовера Model Y. Об этом он заявил в своем твиттере, отвечая на вопрос одного из пользователей социальной сети.

Маск также отметил, что «основные технологические и стилистические элементы будущего пикапа он держит в голове почти пять лет». Ранний эскиз такой машины компания показала по время презентации тягача Semi.

По предварительной информации, компактный кроссовер Tesla Model Y построят на платформе седана Model 3. С ним вседорожник также разделит большую часть компонентов. При этом компания будет использовать упрощенный производственный процесс и значительно сократит объем внутренней электропроводки. Ожидается, что продажи новинки начнутся в конце 2019 или начале 2020 года.

Тягач Tesla Semi компания представила на специальном мероприятии в ноябре текущего года. На одной зарядке грузовик сможет проезжать до 805 километров. Разгон с нуля до 100 километров в час у него занимает пять секунд. При полной загрузке — 36 тонн — на это потребуется 20 секунд. Тягач оснащается четырьмя электромоторами, мощность которых пока не называется.

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Теги:
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