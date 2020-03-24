Вот так выглядят электрогрузовики Tesla после испытаний на Аляске

На фотографиях, опубликованных в сообществе Tesla Owners Worldwide на фейсбуке, можно заметить, что обе модели сильно загрязнены. Кроме того, очевидцы предположили, что у автомобилей, возможно, сильно повреждена подвеска.
В январе 2020 года компания оповестила всех, кто оформил предварительный заказ на Tesla Semi, о том, что вскоре должны начаться зимние дорожные испытания с целью проверки работоспособности электрического грузовика в условиях холодной погоды. Поэтому скорее всего именно по обратной дороге с Аляски в Калифорнию автомобили и попали в объектив очевидца.
По последним данным Илона Маска, Tesla Semi будет способен проезжать на одном заряде 965 километров. Автомобиль сможет осуществлять буксировку груза массой до 36287 килограммов.
Впервые электрический грузовик был представлен в 2017 году. Тогда Маск пообещал выпустить модель в 2019 году. Однако американской компании не удалось начать сборку новинки в срок. Ожидается, что ограниченной партией производство Tesla Semi стартует до конца 2020 года.