Вот так выглядят электрогрузовики Tesla после испытаний на Аляске

В январе 2020 года компания оповестила всех, кто оформил предварительный заказ на Tesla Semi, о том, что вскоре должны начаться зимние дорожные испытания с целью проверки работоспособности электрического грузовика в условиях холодной погоды. Поэтому скорее всего именно по обратной дороге с Аляски в Калифорнию автомобили и попали в объектив очевидца.

По последним данным Илона Маска, Tesla Semi будет способен проезжать на одном заряде 965 километров. Автомобиль сможет осуществлять буксировку груза массой до 36287 килограммов.