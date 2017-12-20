«Тесла» запретила пользоваться станциями Supercharger таксистам

C 22 декабря компания Tesla запретит пользоваться станциями быстрой подзарядки Supercharger электрокарам, которым были куплены после 15 декабря этого года и используются для служб такси и доставки, а также правительственными организациями. Об этом сообщает Forbes.

По словам представителей «Теслы», на данный момент сеть Supercharger не справляется с постоянно возрастающим количеством машин – из-за такси и других коммерческих автомобилей комплексов быстрой подзарядки может не хватить частным клиентам.

В компании уточнили, что в случае нарушения запрета доступ автомобили ко всем станциям Supercharger может быть заблокирован. Как именно это произойдет, не уточняется.

В «Тесле» заявляют, что намерены «активно работать с коммерческими клиентами, чтобы как можно быстрее найти решение, касающееся способов подзарядки их машин, которое бы всех устроило». На данный момент в мире работает 1043 станции Supercharger на 7496 зарядочных точек.

Раньше клиентам фирмы пользоваться «Суперчарджерами» можно было бесплатно. Однако с января 2017 года владельцам машин придется платить либо за минуту использования Supercharger, либо за киловатт-час (варьируется в зависимости от местонахождения станции). Также лишены бесплатного доступа покупатели Model 3.