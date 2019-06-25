Видео: Tesla Model 3 против «заряженных» Alfa Romeo, BMW и Mercedes-AMG

Ранее глава компании Tesla Илон Маск заявил, что Tesla Model 3 с пакетом Performance побьет на треке любой автомобиль в своем классе. Это заявление и решили проверить в Top Gear, сравнив электрокар с самыми мощными бензиновыми моделями сегмента.

Электрокар в версии Performance — это два мотора суммарной мощностью 456 сил (639 Нм), заниженная подвеска, более мощные тормоза, 20-дюймовые колеса и специальный трековый режим управляющей электроники. Время разгона до 96 километров в час (60 миль в час) такого автомобиля — 3,2 секунды.