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12:36

Видео: Tesla Model 3 против «заряженных» Alfa Romeo, BMW и Mercedes-AMG

Электрокар сразился в дрэге тремя очень быстрыми автомобилями

Ведущий шоу Top Gear Крис Харрис выставил на дрэг-гонку самый мощный вариант Tesla Model 3 против Alfa Romeo Giulia Quadrifolgio, BMW M3 и Mercedes-AMG C 63 S. При этом заезд решили провести не на классическую четверть мили, а на расстоянии в полмили (почти 805 метров).
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Ранее глава компании Tesla Илон Маск заявил, что Tesla Model 3 с пакетом Performance побьет на треке любой автомобиль в своем классе. Это заявление и решили проверить в Top Gear, сравнив электрокар с самыми мощными бензиновыми моделями сегмента.

Электрокар в версии Performance — это два мотора суммарной мощностью 456 сил (639 Нм), заниженная подвеска, более мощные тормоза, 20-дюймовые колеса и специальный трековый режим управляющей электроники. Время разгона до 96 километров в час (60 миль в час) такого автомобиля — 3,2 секунды.

Источник: Top Gear
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Для сравнения, Alfa Romeo Giulia Quadrifolgio предлагается с 510-сильным мотором 2.9 V6, BMW M3 комплектуется трехлитровой «шестеркой» мощностью 431 сила, а Mercedes-AMG C 63 S — 510-сильной «восьмеркой» объемом четыре литра. В ролике «Тесла» сначала вырвалась вперед, но в результате все же не смогла выиграть гонку.

В конце января топовый вариант седана Model 3 уже установил рекорд скорости — его сравнили на прямой с суперкаром Doodge Viper SRT10, мощность которого достигает 500 лошадиных сил. Четверть мили (402 метра) электрокар преодолел за 12,7 секунды, а скорость в 96 километров в час он развил за 3,9 секунды.

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