Видео: Tesla Model 3 против «заряженных» Alfa Romeo, BMW и Mercedes-AMG

Ранее глава компании Tesla Илон Маск заявил, что Tesla Model 3 с пакетом Performance побьет на треке любой автомобиль в своем классе. Это заявление и решили проверить в Top Gear, сравнив электрокар с самыми мощными бензиновыми моделями сегмента.
Электрокар в версии Performance — это два мотора суммарной мощностью 456 сил (639 Нм), заниженная подвеска, более мощные тормоза, 20-дюймовые колеса и специальный трековый режим управляющей электроники. Время разгона до 96 километров в час (60 миль в час) такого автомобиля — 3,2 секунды.
Источник: Top Gear
Для сравнения, Alfa Romeo Giulia Quadrifolgio предлагается с 510-сильным мотором 2.9 V6, BMW M3 комплектуется трехлитровой «шестеркой» мощностью 431 сила, а Mercedes-AMG C 63 S — 510-сильной «восьмеркой» объемом четыре литра. В ролике «Тесла» сначала вырвалась вперед, но в результате все же не смогла выиграть гонку.
В конце января топовый вариант седана Model 3 уже установил рекорд скорости — его сравнили на прямой с суперкаром Doodge Viper SRT10, мощность которого достигает 500 лошадиных сил. Четверть мили (402 метра) электрокар преодолел за 12,7 секунды, а скорость в 96 километров в час он развил за 3,9 секунды.