В соревновании приняли участие Model X и Land Cruiser Prado

Пульс

Видео: Tesla и Toyota сразились в перетягивании каната

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15 декабря 2017

Электрический кроссовер Tesla Model X и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сразились в перетягивании каната. Видео соревнования опубликовано на YouTube-канале Bjørn Nyland.

В схватке принял участие кроссовер Tesla в модификации P90D. Такая машина оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 762 лошадиные силы и 970 Нм крутящего момента. Масса автомобиля — 2600 килограммов.

Участвовавший в схватке Toyota Land Cruiser Prado оснащен дизельным агрегатом мощностью 173 лошадиные силы и 410 Нм крутящего момента. Масса машины — 2200 килограммов.

В описании к ролику также указано, что Tesla укомплектована шипованными покрышками Nokian, а Toyota — фрикционными. «Прадо» во время перетягивания заглох и некоторое время после этого не заводился.

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ToyotaLand CruiserPradoTeslaModel X
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