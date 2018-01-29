Багажник автомобиля увеличился на 210 литров

Пульс

Британцы переделали «Теслу» в самый быстрый универсал в мире

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29 января 2018

Британская компания Qwest раскрыла подробности об универсале на базе Tesla Model S P90D. Переделку автомобиля, который стал самым быстрым универсалом в мире, заказал один из клиентов фирмы, которому необходимо дополнительное место для перевозки собак, сообщает Autocar.

Заднюю часть автомобиля выполнили из углеродного волокна. Это позволило снизить массу машины на 12 килограммов. Объем багажника при этом увеличился на 210 литров. В салоне для отделки удлиненной крыши использовалась алькантара. Стоимость переделки составила 70 тысяч фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей).

Универсал Tesla сохранил динамические характеристики лифтбека — до «сотни» автомобиль разгоняется за 2,8 секунды. Это на 0,6 секунды быстрее предыдущего рекордсмена — Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid.

Во время работы над машиной сотрудники Qwest консультировалась со специалистами Теsla. В частности, по вопросам правильного размещения на модифицированном кузове датчиков, используемых для автономного управления.

Ранее изображение универсала на базе Model S показало голландское кузовное ателье RemetzCar. Оно планирует выпустить 20 таких автомобилей. Публичный дебют машины состоится в марте текущего года.

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Фото: @Qwest Norfolk | twitter.com
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