Автомобиль оснащен 543-сильным электромотором и блоком аккумуляторов от Chevrolet Volt

Пульс

Cтарый Honda Accord с мотором Tesla разогнался до «сотни» за 2,7 секунды

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22 февраля 2018

YouTube-пользователь Jimmy Built установил на Honda Accord первого поколения электромотор от Tesla. Первые тесты автомобиля под названием Teslonda показали, что он может разгоняться до «сотни» за 2,7 секунды.

Jimmy Built использовал силовую установку Performance от фирмы HSR Motors. Эта компания специализируется на доработке моторов Tesla. Отдача электродвигателя составляет 543 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Питается агрегат от блока аккумуляторов, позаимствованных у Chevrolet Volt.

Видео с YouTube-канала Jimmy Built.

В сентябре прошлого года автомастерская Tapp Auto из Оттавы оснастила спорткар Factory Five 818 470-сильным электромотором от Tesla Model S P85 и легким блоком аккумуляторных батарей от подключаемого гибрида Chevrolet Volt.

В том же месяце в США на продажу выставили взломанную заднеприводную Tesla Model S. В результате доработок, отдача электромотора увеличилась до 561 силы, а также был активирован режим максимальной производительности — Ludicrous mode, доступный только для двухмоторных модификаций.

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