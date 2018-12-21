Посмотрите, как проходят испытания первого в мире суппорта, напечатанного из титана

Суппорт изготовлен из титанового порошка методом послойного наплавления на 3D-принтере, принадлежащем компании Laser Zentrum Nord. Процесс печати занимает 45 часов. За это время четыре 400-ваттных лазера спекают 2213 слоев титанового порошка в единую конструкцию. После этого суппорт подвергается термо-, химической и механической обработке, что позволяет обеспечить его стойкость к деформации.