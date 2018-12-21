Посмотрите, как проходят испытания первого в мире суппорта, напечатанного из титана

Суппорт изготовлен из титанового порошка методом послойного наплавления на 3D-принтере, принадлежащем компании Laser Zentrum Nord. Процесс печати занимает 45 часов. За это время четыре 400-ваттных лазера спекают 2213 слоев титанового порошка в единую конструкцию. После этого суппорт подвергается термо-, химической и механической обработке, что позволяет обеспечить его стойкость к деформации.
Видео: Volkswagen Group
Длина финальной детали составляет 41 сантиметр, ширина — 21 сантиметр, высота — 13,6 сантиметра. Масса суппорта всего 2,9 килограмма, а аналогичного алюминиевого — 4,9 килограмма.
Гиперкар Bugatti Chiron оснащается 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами, который выдает 1500 лошадиных сил (1600 Нм). Агрегат сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. С места до 100 километров в час «Широн» разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.