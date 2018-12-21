Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:35

Посмотрите, как проходят испытания первого в мире суппорта, напечатанного из титана

В будущем восьмипоршневый моноблок будут ставить на гиперкар Bugatti Chiron

Концерн Volkswagen Group опубликовал видео с тестов первых в мире титановых тормозных суппортов, напечатанных на 3D-принтере. Восьмипоршневый моноблок, масса которого на два килограмма ниже аналогичной детали из алюминия, планируют устанавливать на гиперкар Chiron.

Суппорт изготовлен из титанового порошка методом послойного наплавления на 3D-принтере, принадлежащем компании Laser Zentrum Nord. Процесс печати занимает 45 часов. За это время четыре 400-ваттных лазера спекают 2213 слоев титанового порошка в единую конструкцию. После этого суппорт подвергается термо-, химической и механической обработке, что позволяет обеспечить его стойкость к деформации.

Видео: Volkswagen Group

Длина финальной детали составляет 41 сантиметр, ширина — 21 сантиметр, высота — 13,6 сантиметра. Масса суппорта всего 2,9 килограмма, а аналогичного алюминиевого — 4,9 килограмма.

Гиперкар Bugatti Chiron оснащается 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами, который выдает 1500 лошадиных сил (1600 Нм). Агрегат сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. С места до 100 километров в час «Широн» разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...