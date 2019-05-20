Стало известно имя «народного» кроссовера Volkswagen для России

Volkswagen Tharu назван в честь народности, проживающей в Индии и Непале. Производство кроссовера в России начнется в следующем году — его будут собирать в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ». От китайской модели российский Tharu будет отличаться габаритами и, вероятно, оформлением экстерьера и интерьера.
Версия модели для Китая на 33 миллиметра короче, на два шире и на 41 миллиметр ниже Tiguan. В основе лежит «тележка» MQB, такая же, как у удлиненного Skoda Karoq. В гамме двигателей — агрегаты объемом 1,4 и 2,0 литра (150 и 186 лошадиных сил соответственно). Они могут сочетаться с «механикой» или с «роботом» DSG. Полный привод может быть только у версии с двухлитровым турбомотором.
Выпускать Volkswagen Tharu (Tarek) будут на заводах в Мексике, Аргентине и России. Кроссовер позиционируется маркой как по-настоящему глобальная модель: единственным крупным рынком, где его не будет, станет Западная Европа.