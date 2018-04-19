Дональд Трамп получил новый президентский лимузин

Секретная служба США получила новый президентский лимузин для Дональда Трампа. Публичный дебют автомобиля Cadillac, известного также как «Зверь» (The Beast), состоится в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Fox News.

«Мы выполнили поставленные перед нами задачи и передали автомобиль клиенту», — сообщил в интервью журналистам бывший глава Cadillac Йохан де Найссен. «Программа по доводке президентского лимузина идет в соответствии с планом, — уточнил представитель Службы охраны президента. — Мы ожидаем, что в эксплуатацию он поступит в конце лета текущего года».

Лимузин текущего поколения предстал перед общественностью в январе 2009 года во время инаугурации Барака Обамы. Доподлинно неизвестно на какой платформе построена машина, однако одно из предположений — в основе президентского лимузина лежит грузовая «тележка» GMC TopKick.

Двигатели также остаются загадкой: это может быть 8,1-литровый бензиновый V8 или дизельная «восьмерка» Duramax объемом 6,6 литра. Лимузин укомплектован 130-миллиметровыми пуленепробиваемыми стеклами и герметичной бронекапсулой, способной защитить от химического оружия.

Помимо этого, президентская машина оборудована гранатометами, системой ночной видения, пушками со слезоточивым газом, баками с кислородом, бронированным топливным баком и помповыми ружьями.