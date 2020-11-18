Экзотический Мадагаскар, внедорожный Bentley и гонки по недостроенному мосту: тизер нового выпуска The Grand Tour

По сюжету нового спецвыпуска Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй отправятся на экзотический остров Мадагаскар, чтобы отыскать спрятанные пиратские сокровища. Бывшим ведущим Top Gear предстоит справиться с испытаниями, которые вновь придумали для них продюсеры шоу. В частности, на пути британцев встанут непроходимые джунгли, затопленные дороги, а также огромный недостроенный мост и заминированный пляж.

Судя по трейлеру, друзьям предстоит сразиться в дрэге на Bentley Continental GT, болиде Caterham и Ford Focus RS. Чтобы преодолеть непроходимые участки Мадагаскара, британцам придется заменить колеса автомобилей на гусеницы и отправится на поиск пиратских сокровищ, где их будут ожидать экстремальные испытания.

Новый эпизод шоу The Grand Tour выйдет в сервисе Prime Video от Amazon 18 декабря. Из-за пандемии COVID-19, выпуск станет первым в 2020 году. В предыдущий раз авторы шоу еще в декабре прошлого года отправились в путешествие на лодках к дельте реки Меконг, протекающей между Вьетнамом и Камбоджей. Кроме того, команда The Grand Tour планировала снять спецвыпуск в России. Однако из-за сложной мировой эпидемиологической ситуации съемки пришлось отложить на неопределенный срок.