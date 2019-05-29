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14:06

Jaguar Land Rover придумал новую систему уведомлений с помощью тепловых сигналов

Для этого предлагается использовать меняющий температуру руль

В Jaguar Land Rover придумали новую систему уведомлений водителя. Это руль, отдельные части которого могут быстро нагреваться и охлаждаться, подсказывая, например, в какую сторону необходимо повернуть или информируя о заторе.
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«Сенсорный руль» разработан инженерами Jaguar Land Rover совместно с сотрудниками Университета Глазго. Попеременно нагревая или охлаждая его части можно уведомлять водителя о подсказках навигационной системы, а также сообщать о пробках или авариях на маршруте. Предполагается, что такая система была бы полезной в условиях плохой или недостаточной видимости: в снег, туман или на горных дорогах. Исследование Jaguar Land Rover показывает, что именно тепловые сигналы помогут водителю полностью сосредоточиться на дороге.

В будущем технологию можно адаптировать для подрулевых лепестков. Их температура покажет, передано ли управление машиной автопилоту или нет. Сейчас на «сенсорном руле» меняют температуру обе стороны обода, и разница достигает 60 градусов Цельсия. Диапазон настраивается с экрана медиасистемы.

Наконец, тепловые сигналы можно использовать и для других типов уведомлений, например, там, где нежелательны вибрация или аудио. Создатели приводят в пример информирование о запасе топлива и приближении к достопримечательностям.

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