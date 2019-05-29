Jaguar Land Rover придумал новую систему уведомлений с помощью тепловых сигналов

«Сенсорный руль» разработан инженерами Jaguar Land Rover совместно с сотрудниками Университета Глазго. Попеременно нагревая или охлаждая его части можно уведомлять водителя о подсказках навигационной системы, а также сообщать о пробках или авариях на маршруте. Предполагается, что такая система была бы полезной в условиях плохой или недостаточной видимости: в снег, туман или на горных дорогах. Исследование Jaguar Land Rover показывает, что именно тепловые сигналы помогут водителю полностью сосредоточиться на дороге.