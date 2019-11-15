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14:46

Посмотрите на 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем и 12 компрессорами

Постройка машины заняла семь лет

Застройщик из Южной Калифорнии Майк Харра потратил семь лет на постройку тягача THOR 24 с огромным 27,9-литровым двигателем. Сейчас машина стоит в авиационном ангаре на окраине городка Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона, США.

Тягач Харры построен на базе грузовика Peterbilt 359 образца 1979 года. Он оснащен двумя спаренными дизелями 12V-71 от Detroit Diesel, дополненными восемью компрессорами BDS 8-71. Так как в стоке у каждого двигателя уже есть механические нагнетатели, то общее их количество достигает двенадцати. Рабочий объем чудо-мотора — 27,9 литра. Длина приводного вала, раскручивающего компрессоры — больше двух с половиной метров.

Впускной коллектор изготовлен из тонкой алюминиевой пластины, а на его верхушке установлены восемь баллонов с закисью азота. Выхлопных патрубков — 24 штуки. На 2500 оборотах в минуту 24-цилиндровый дизель выдает 3471 лошадиную силу. Тяга передается на задний мост через четырехдиапазонную автоматическую коробку передач Allison HT740. В длину THOR 24 насчитывает 13,41 метра, а его масса составляет 13,5 тонны.

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Из-за огромного веса мотора стоковая передняя подвеска Peterbilt не позволила даже повернуть руль, потому ее заменили на подвеску с А-образными рычагами от автобуса. Шасси изготовлено из труб прямоугольного сечения с толщиной стенок около 16 миллиметров. Алюминиевые колеса Alcoa обуты в покрышки размерностью 315/30 R22,5 спереди и 11 R24,5 сзади.

В салоне установлены 24 прибора: спидометр, тахометр, несколько шкал давления, работы компрессоров. На креслах закреплены гоночные ремни безопасности. Над водителем — четыре дисплея, на которые выводится картина дороги перед машиной. В зоне отдыха установлен 40-дюймовый телевизор и мощная аудиосистема.

Со слов Харры, тягач можно разогнать до 160 километров в час, но остановить его большая проблема. Для этого в заднем бампере даже установили четыре тормозных парашюта.