Посмотрите на 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем и 12 компрессорами

В салоне установлены 24 прибора: спидометр, тахометр, несколько шкал давления, работы компрессоров. На креслах закреплены гоночные ремни безопасности. Над водителем — четыре дисплея, на которые выводится картина дороги перед машиной. В зоне отдыха установлен 40-дюймовый телевизор и мощная аудиосистема.

Со слов Харры, тягач можно разогнать до 160 километров в час, но остановить его большая проблема. Для этого в заднем бампере даже установили четыре тормозных парашюта.