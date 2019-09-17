Старый Chevrolet «вывернули наизнанку», превратив в трехколесного монстра

Автор буквально «вывернул наизнанку» машину — передняя часть с решеткой радиатора перекочевала назад к фонарям вместе с моторным отсеком, а спереди остался уменьшенный в два раза капот и фары. Был ли перенесен двигатель на место багажника, или же создатель просто перевернул кузов, не уточняется, но радиатор в любом случае «переехал» в заднюю часть машины.