Старый Chevrolet «вывернули наизнанку», превратив в трехколесного монстра

Автор буквально «вывернул наизнанку» машину — передняя часть с решеткой радиатора перекочевала назад к фонарям вместе с моторным отсеком, а спереди остался уменьшенный в два раза капот и фары. Был ли перенесен двигатель на место багажника, или же создатель просто перевернул кузов, не уточняется, но радиатор в любом случае «переехал» в заднюю часть машины.
Рулевое колесо этого автомобиля расположено посередине. Сзади также пришлось оставить всего лишь одно посадочное место, из-за чего Chevrolet больше напоминает истребитель, нежели машину.
Сейчас этот автомобиль выставил на продажу один из дилеров из американского штата Айова, который занимается продажей подержанных машин. Оценили такой необычный проект довольно скромно — за трехколесную модель будущему владельцу придется заплатить всего 4950 долларов, что по текущему курсу равняется 318 742 рублям.