Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:05

Старый Chevrolet «вывернули наизнанку», превратив в трехколесного монстра

Автомобиль выставили на продажу всего за 320 тысяч рублей

На продажу выставили один из самых странных кастом-проектов за последнее время — трехколесный автомобиль, построенный на базе Chevrolet Citation 80-годов.

Автор буквально «вывернул наизнанку» машину — передняя часть с решеткой радиатора перекочевала назад к фонарям вместе с моторным отсеком, а спереди остался уменьшенный в два раза капот и фары. Был ли перенесен двигатель на место багажника, или же создатель просто перевернул кузов, не уточняется, но радиатор в любом случае «переехал» в заднюю часть машины.

>
Reload
1 / 3

Рулевое колесо этого автомобиля расположено посередине. Сзади также пришлось оставить всего лишь одно посадочное место, из-за чего Chevrolet больше напоминает истребитель, нежели машину.

Трехколесный Reliant Rialto, подготовленный для соревнований по подъему на гору и оснащенный двигателем от супербайка

Сейчас этот автомобиль выставил на продажу один из дилеров из американского штата Айова, который занимается продажей подержанных машин. Оценили такой необычный проект довольно скромно — за трехколесную модель будущему владельцу придется заплатить всего 4950 долларов, что по текущему курсу равняется 318 742 рублям.