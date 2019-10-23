Mitsubishi придумала газотурбинный багги и очень высокий универсал

Первый концепт – Mi-Tech – описывается компанией как автомобиль, который «обеспечивает непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии и при любом освещении». Электробагги окрашен в светло-голубой цвет с акцентами медного цвета. В нижней части переднего и заднего бамперов расположены защитные накладки из алюминия, по бокам — широкие пластиковые крылья, которые доходят до линии капота.

На задней части прототипа, выполненной в виде шестиугольника, расположились Т-образные фонари, которые повторяют дизайн головной оптики и так же «обнимают» с двух сторон крылья. Оформление салона вторит дизайну экстерьера: панели тоже выкрашены в светло-голубой цвет, некоторые элементы сделали из алюминия, а некоторые покрасили в медный.