Классическому пикапу Chevrolet дали вторую жизнь и мощный V8

В Icon не приводят стоимость этого экземпляра, однако можно предположить, что она будет немалой. В арсенале калифорнийцев уже имеется модернизированный Toyota Land Cruiser 40, а в прошлом году они представили Icon BR Old School на базе Ford Bronco первого поколения. Такой «Бронко» получил спортивную подвеску и мощную тормозную систему Stoptech с шестипоршневыми суппортами на передней оси и четырехпоршневыми на задней. Внедорожник оценивается в 150 000-195 000 долларов без учета стоимости «донора».