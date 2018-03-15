Американцы переделают Corvette в эксклюзивный 1000-сильный суперкар

Американская компания Equus Automotive, известная как создатель масл-кара Bass 770, анонсировала новую модель — купе Throwback. Автомобиль построен на базе Chevrolet Corvette и «способен предложить клиентам безграничные возможности персонализации».

Подробные технические характеристики суперкара Throwback не сообщаются, однако известно, что он будет комплектоваться двигателем мощностью около 1000 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент агрегата достигнет 1114 Нм.

До «сотни» купе может разгоняться за 2,5 секунды. Его максимальная скорость составляет более 355 километров в час.

Всего компания планирует выпустить 25 экземпляров Throwback по цене от 130 тысяч долларов.

В 2013 году фирма Equus Automotive представила купе Bass 770, выполненное в стиле оригинального «Мустанга». Под капотом машины установили компрессорную 6,2-литровую «восьмерку», выдающую 640 лошадиных сил и 819 Нм крутящего момента. Агрегат работал вместе с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.