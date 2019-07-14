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9:00

Компания Chery подготовила кроссовер Tiggo 4 к приезду в Россию

Кузов автомобиля сделают из оцинкованной стали, чтобы он не ржавел

Китайская марка Chery подготовила кроссовер Tiggo 4 к приезду на российский рынок. Кузов автомобиля для России сделают из оцинкованной стали, которая меньше подвержена коррозии, и покроют сверху дополнительным слоем грунта на основе фосфата цинка.
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Из оцинкованной стали изготовят передние и задние крылья, а также все четыре двери. Капот и передний бампер будут пластиковыми, а крыша останется металлической. Как заявляют представители Chery, материал не боится ржавчины — даже спустя 800 часов тестирования, на опытном образце не появилось и следа коррозии, в то время как обычный металл покрылся ржавчиной уже через 224 часа испытаний.

Помимо этого, кроссовер получит специальный пакет «зимних» опций, в котором будет подогрев руля, обогрев лобового и заднего стекол, подогрев форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Также автомобиль оснастят тепло- и шумоизоляционными материалами, уплотнителями дверей и стекол, что позволит дольше удерживать тепло в салоне. Чтобы все эти функции исправно работали, модель оснастят генератором повышенной мощности.

Автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая была разработана совместно с инженерами Jaguar Land Rover. Помимо камеры заднего вида, парктроников и мультимедийной системы, в комплекте с автомобилем идет смарт-браслет, который можно использовать как ключ дистанционного управления.

В моторной гамме ожидается двухлитровый «атмосферник» отдачей 122 лошадиных силы от дорестайлинговой модели. Сборку паркетника наладят на мощностях калининградского завода «Автотор». Старт продаж обновленного кроссовера Chery Tiggo 4 намечен на август, информация о ценах и комплектациях должна появиться ближе к этому времени.

Сейчас на российском рынке текущее поколение Tiggo 4 доступно от 1 039 900 рублей.

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