Компания Chery подготовила кроссовер Tiggo 4 к приезду в Россию

Помимо этого, кроссовер получит специальный пакет «зимних» опций, в котором будет подогрев руля, обогрев лобового и заднего стекол, подогрев форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Также автомобиль оснастят тепло- и шумоизоляционными материалами, уплотнителями дверей и стекол, что позволит дольше удерживать тепло в салоне. Чтобы все эти функции исправно работали, модель оснастят генератором повышенной мощности.

Автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая была разработана совместно с инженерами Jaguar Land Rover. Помимо камеры заднего вида, парктроников и мультимедийной системы, в комплекте с автомобилем идет смарт-браслет, который можно использовать как ключ дистанционного управления.